Сечин призвал энергетиков РФ заранее контрактовать мазут с учетом дорогого газа

Российский предприниматель Игорь Сечин призвал энергетиков заранее заключать контракты на мазут с учетом дорогого газа. Мазут выступит в качестве резервного топлива. Такое заявление глава "Роснефти" сделал на правительственном совещании при участии президента РФ по развитию энергетики. Эксперт напомнил коллегам о том, что синоптики прогнозируют холодную зиму. Третьим негативным фактором он назвал рост потребления топлива в Китае.
Желательно, чтобы генераторы электроэнергии заранее побеспокоились о заключении обязывающих контрактов на закупку мазута в качестве резервного топлива в условиях риска увеличения экспорта газа уже сейчас.
Игорь Сечин, глава "Роснефти"
Напомним, что в российской структуре энергогенерации доля мазута составляет менее 1%. На электростанциях его в большинстве случаев используют в качестве резервного топлива. При этом мазут является основным ресурсом для Мурманской ТЭЦ.
Сечин назвал ситуацию на рынке нефтепродуктов в России стабильной.
Фото и видео: Kremlin.ru
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