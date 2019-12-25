Сечин призвал энергетиков РФ заранее контрактовать мазут с учетом дорогого газа

Глава "Роснефти" рассказал о необходимости для РФ иметь резервное топливо.

Российский предприниматель Игорь Сечин призвал энергетиков заранее заключать контракты на мазут с учетом дорогого газа. Мазут выступит в качестве резервного топлива. Такое заявление глава "Роснефти" сделал на правительственном совещании при участии президента РФ по развитию энергетики. Эксперт напомнил коллегам о том, что синоптики прогнозируют холодную зиму. Третьим негативным фактором он назвал рост потребления топлива в Китае.

Желательно, чтобы генераторы электроэнергии заранее побеспокоились о заключении обязывающих контрактов на закупку мазута в качестве резервного топлива в условиях риска увеличения экспорта газа уже сейчас. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Напомним, что в российской структуре энергогенерации доля мазута составляет менее 1%. На электростанциях его в большинстве случаев используют в качестве резервного топлива. При этом мазут является основным ресурсом для Мурманской ТЭЦ.

Сечин назвал ситуацию на рынке нефтепродуктов в России стабильной.

Фото и видео: Kremlin.ru