В "Роснефти" оценили энергетическую обстановку на внутреннем российском рынке.

Игорь Сечин назвал ситуацию на рынке нефтепродуктов в России стабильной. Глава "Роснефти" заметил, что к настоящему моменту компания смогла сформировать необходимые запасы. При этом производство покрывает потребление практически в два раза. Такую позицию специалист высказал на совещании с президентом Владимиром Путиным, посвященному вопросам развития энергетической отрасли.

Рынок нефтепродуктов в России в целом структурно профицитен. Ситуация на рынке стабильна, запасы везде сформированы, ремонты НПЗ спланированы без рисков прохождения осенне-зимнего периода. Игорь Сечин, глава "Роснефти"

Эксперт уточнил, что можно говорить о небольшой дефиците нефтепродуктов только в регионе Дальнего Востока. Однако его специалисты покрывают за счет поставок, которые делаются из других российских регионов.

Сечин предлагает реализовать пилот по экспорту 10 млрд куб. м газа из ресурсов "Роснефти".

Фото и видео: Youtube/Россия 24