Новак рассказал о появлении новых покупателей российской нефти

Власти рассчитывают, что показатели в мае будут частично восстановлены.

Вице-премьер России Александр Новак рассказал о потенциальных покупателях российской нефти. Он сообщил, что правительство РФ рассчитывает частично восстановить добычу "черного золота" в мае после ее снижения в апреле.

По оценке Новака, в начале мая показатели улучшились. Власти рассчитывают, что показатели в мае будут частично восстановлены. Вице-премьер рассказал, что Россия начала продавать нефть ряду новых покупателей.

Мы видим, безусловно, что есть новые покупатели, в том числе и увеличение объемов экспорта нефти поставщикам по другим направлениям, в том числе в Азиатско-Тихоокеанский регион. Александр Новак, вице-премьер России

Новак подчеркнул, что Россия намерена работать над созданием новых инфраструктурных проектов для диверсификации поставок нефти.

Ранее мы сообщили, что правительство РФ предоставило Путину предложения по индексации пенсий и пособий.

Фото: kremlin.ru