Правительство РФ предоставило Путину предложения по индексации пенсий и пособий

По словам главы Минтруда Антона Котякова, данные предложения позволят снизить показатели бедности. Конкретные параметры инициатив находятся на стадии обсуждения.

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что правительство РФ подготовило для российского президента предложения о дополнительной индексации пенсий и социальных пособий. Об этом он заявил в беседе с журналистами 9 мая.

Инициативы по данному вопросу направлены в аппарат правительства. В последствии они были перенаправлены лично президенту РФ Владимиру Путину. По словам Котякова, данные предложения позволят снизить показатели бедности. Конкретные параметры инициатив находятся на стадии обсуждения.

Напомним, что в апреле 2022 года инфляция в годовом выражении ускорилась с 17,49% до 17,62%. Об этом сказано в обзоре ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

Ранее мы сообщили, что президент РФ подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих.

Фото: Kremlin.ru