Правительство РФ предоставило Путину предложения по индексации пенсий и пособий

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что правительство РФ подготовило для российского президента предложения о дополнительной индексации пенсий и социальных пособий. Об этом он заявил в беседе с журналистами 9 мая.
Инициативы по данному вопросу направлены в аппарат правительства. В последствии они были перенаправлены лично президенту РФ Владимиру Путину. По словам Котякова, данные предложения позволят снизить показатели бедности. Конкретные параметры инициатив находятся на стадии обсуждения.
Напомним, что в апреле 2022 года инфляция в годовом выражении ускорилась с 17,49% до 17,62%. Об этом сказано в обзоре ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.
Ранее мы сообщили, что президент РФ подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих.
Фото: Kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все