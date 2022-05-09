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Президент РФ подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих

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Российский лидер упомянул, что вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине сражаются за людей в Донбассе, а также за безопасность Родины.

Президент России Владимир Путин подписал указ о поддержке детей военных, погибших в ходе спецоперации на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что "гибель каждого солдата офицера – горе для всех". Произнося речь в рамках торжественного парада на Красной площади в Москве, российский лидер упомянул, что вооруженные силы РФ в ходе спецоперации на Украине сражаются за людей в Донбассе, а также за безопасность Родины.

Ранее мы сообщили, что на Красной площади в Москве начался парад Победы.

Теги: 9 мая, парад, путин, указ
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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