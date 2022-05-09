На Красной площади в Москве начался парад Победы

Главной особенностью парада в 2022 году станет участие механизированной колонны парадного расчета участников спецоперации в Донбассе на боевой технике.

В понедельник, 9 мая, в России отмечают 77-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Парад на Красной площади начался в 10:00 по московскому времени.

В столице вынесли российский триколор и Знамя Победы под песню "Священная война". В торжественном шествии в Москве принимают участие 11 тысяч военных, 131 боевая машина, 77 самолетов и вертолетов. Парад принимает министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу. Главной особенностью парада в 2022 году станет участие механизированной колонны парадного расчета участников спецоперации в Донбассе на боевой технике. Парад завершит пролет авиации. Над Красной площадью пролетят новейшие самолеты пятого поколения Су-57, воздушный танкер Ил-78, вертолеты Ми-8, Ми-24, Ка-52 и другая техника.

Ранее мы сообщили, что в праздничный день в Петербурге местами пройдут осадки.