Новак предупредил о снижении добычи нефти в РФ после введения потолка цен

Вице-премьер РФ рассказал о том, что страна не будет поставлять свое топливо тем, кто ограничивает стоимость.

Российский вице-премьер Новак подтвердил решение стран ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября 2022 года. Информацией чиновник поделился с журналистами телеканалов Bloomberg и "Россия-24". Специалист добавил, что предложение об установлении потолка цен на российские энергоресурсы нарушают международные рыночные механизмы. Новак уверен в том, что данный инструмент окажет губительное влияние на мировую отрасль.

Если хочешь создать дефицит, введи обязательно ограничение цен. Это вмешательство может привести к недоинвестированию в целом в нефтяной отрасли, к сокращению добычи и, как следствие, к повышению цен. Александр Новак, вице-премьер РФ

Чиновник добавил, что решение некоторых стран Европейского союза не вводить потолок цен на российский газ является разумным. Он объяснил, что глобальный газовый рынок и так остается в более сложной ситуации, чем нефтяной. При этом в европейском регионе сохраняется дефицит энергоресурсов. При перераспределении потоков следует учитывать тот факт, что сжиженный природный газ в основном поставляется либо в Азиатско-Тихоокеанский регион, либо в ЕС, поэтому складывается значительная конкуренция.

Новак назвал решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти беспрецедентным.

Фото и видео: YouTube / Bloomberg Markets and Finance