Новак поручил Минфину рассмотреть возможность корректировки НДД

Вице-премьер РФ напомнил о важности работы по обеспечению эффективности работы предприятий.

Российское министерство по финансам получило указание рассмотреть возможность корректировки налога на дополнительный доход (НДД). Соответствующее заявление сделал вице-премьер страны Александр Новак, выступая на заседании профильного комитета по экономике в Совете Федерации. Чиновник заметил, что профильное ведомство из федерального правительства считает, что НДД является эффективным инструментом. Также его легко можно корректировать в случае такой необходимости. По словам вице-премьера, властям важно формировать такие экономические условия, которые позволят отечественным предприятиям работать.

Сейчас компании вышли с инициативой, учитывая усложнение добычи, рост издержек, больше в структуре добычи у нас доля трудноизвлекаемых запасов. Поэтому, конечно, вместе с Минфином сейчас, я уже поручил Министерству энергетики подготовить соответствующие расчеты, обоснования, будем вместе с Минфином смотреть. Александр Новак, вице-премьер РФ

Александр Новак отметил, что НДД зависит от финансового результата. Речь идет о более эффективном налоге, в особенности для трудноизвлекаемых залежей месторождений углеводородов.

Фото: Вконтакте / Совет Федерации