Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ после трех часов переговоров

Обсуждение не привело к общему решению о сокращении добычи нефти.

Министр энергетики России Александр Новак уехал с заседания мониторингового комитета ОПЕК+ до его завершения. Об этом сообщает "Интерфакс". Три часа обсуждений, на которых чиновник присутствовал, однако, не привели к общему решению о сокращении добычи нефти.

В ходе обсуждений Саудовская Аравия предложила увеличить показатель сокращения нефтедобычи больше, чем было рекомендовано техническим комитетом. Он предлагал углублять сокращение до 1 миллиона баррелей в сутки, а Саудовская Аравия увеличил цифру до полутора миллиона. Россия и Казахстан не поддержали дополнительное сокращение добычи.

На заседании Россия выразила готовность обсуждать продление сделки на тех же объемах до конца текущего года, но предложила продлить сделку лишь на второй квартал. Комитет продолжает обсуждение.

Ранее генсек ОПЕК научил Новака "здороваться ногами" из-за коронавируса.