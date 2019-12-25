Вице-премьер отметил, что дефицит покрывается за счет накопленных остатков.

Вице-премьер РФ Александр Новак отметил небольшой дефицит нефтепродуктов в регионах. Об этом он заявил журналистам.

По его словам, правительство наблюдает дефицит предложения на розничном рынке топлива. Новак отметил, что дефицит покрывается за счет накопленных остатков. Вице-премьер подчеркнул, что такая ситуация характерна для осени.

Новак добавил, что Министерство энергетики совместно с Министерством транспорта, РЖД, с нефтяными компаниями работают по увеличению и объемов производства, и обеспечению внутреннего рынка. При этом он заявил, что по сентябрю и октябрю баланс сложен.

Фото: pxhere.com