По его словам, рост составил 13,6%, а реальная зарплата выросла за минусом инфляции на 4,5%.

Вице-премьер РФ Александр Новак оценил рост зарплат в России в 2025 году. Об этом он заявил на выступлении в Совете Федерации.

По его словам, реальные зарплаты предварительно выросли в среднем по России. Новак уточнил, что рост составил 13,6%, а реальная зарплата выросла за минусом инфляции на 4,5%. Отмечается, что в 2024 году среднемесячная зарплата работников организаций составляла 89 069 рублей.

Наблюдаем, что продолжился высокий рост заработных плат. Номинальная зарплата, по предварительной оценке, увеличилась на 13,6%, реальная выросла за минусом инфляции на 4,5%.



Александр Новак, вице-премьер РФ

Ранее мы сообщали, что рост ВВП РФ в 2026 году ожидается на уровне 1-1,6%.

Фото: pxhere.com