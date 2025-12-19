Новак назвал стабильной ситуацию на топливном рынке РФ

Вице-премьер РФ оценил работу властей по нефтепереработке.

Ситуация на топливном рынке в России стабилизировалась еще осенью прошлого года, а имеющихся запасов достаточно для обеспечения внутреннего рынка. Соответствующее заявление сделал вице-премьер страны Александр Новак, выступая на заседании профильного комитета по экономике в Совете Федерации. Чиновник добавил, что без вмешательства федерального правительства по снятию запрета на экспорт стране пришлось бы уменьшать показатели по нефтепереработке. Эксперт добавил, что по вопросу экспорта нефтепродуктов следует соблюдать баланс интересов.

В настоящее время у нас достаточно объемов и бензина, и дизельного топлива... Вовремя запрещать и вовремя отпускать с тем, чтобы максимально эффективно использовать производственные мощности нефтепереработки. Александр Новак, вице-премьер РФ

Напомним, что кабинет министров досрочно разрешил экспорт бензина для производителей. Однако правительство одновременно с этим решением сохранило временный запрет для непроизводителей на экспорт бензина, дизеля и остальных видов топлива до конца июля 2026 года.

Новак: цены на оптовом рынке топлива упали к показателям трехлетней давности.

