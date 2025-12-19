Новак: цены на оптовом рынке топлива упали к показателям трехлетней давности

Вице-премьер РФ сообщил об излишках бензина по стране.

Цены на оптовом рынке российского топлива внутри страны снизились до уровня двух-трехлетней давности. Соответствующее заявление сделал вице-премьер страны Александр Новак, выступая на заседании профильного комитета по экономике в Совете Федерации. Чиновник добавил, что маржа на оптовом звене продукции составляет около 22 рублей, а в рознице - до 8-9 рублей. В летний сезон 2025 года в пиковые периоды по спросу стоимость топлива на рынка увеличивалась в связи с превышением потребности над предложением. Однако речь шла о волатильной сезонности.

Мы на сегодняшний день имеем цены двух-трехлетней давности на опте, и вся маржа фактически сегодня концентрируется на базах либо на автозаправочных станциях. Маржа, если суммарно брать, получается порядка 22 рублей на оптовом звене, а на розничном, по разным нефтепродуктам, доходит до 8-9 рублей, что для этого вида деятельности очень хорошо. Александр Новак, вице-премьер РФ

Александр Новак добавил, что в Росси всегда, если посмотреть графики, в период низкого спроса зимой так происходит. Летом спрос растет, поэтому ситуация выравнивается в другую сторону. В связи с ситуацией федеральным властям приходится принимать дополнительные меры для того, чтобы сглаживать проблему.

Новак поручил Минфину рассмотреть возможность корректировки НДД.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации