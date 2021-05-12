Вице-премьер РФ прокомментировал ситуацию с автомобильным топливом в РФ.

Российский вице-премьер Александр Новак назвал ограничение на экспорт бензина крайней мерой. Специалист полагает, что к настоящему моменту имеющихся запасов топлива хватает. Их в стране находится порядка 1,7 млн тонн. При этом экспорт ресурса из РФ составляет только десять процентов от общего объема производства, а дизеля - около 50 процентов от изготавливаемого продукта.

Это одна из мер, достаточно крайних, для того, чтобы обеспечить необходимый объем нефтепродуктов на территории РФ. Александр Новак, вице-премьер РФ

Эксперт заметил, что вопрос о регуляции экспорта дизельного топлива не стоит перед чиновниками. Изучаются возможности контроля в отношении автомобильного бензина. Отечественные компании выполняют рекомендации правительства по обеспечению запасов ресурса.

Правительство РФ продолжит контролировать ситуацию с ценами на бензин.

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