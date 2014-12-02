Новак допустил замену традиционной валюты цифровыми расчетами за энергоресурсы

Вице-премьер РФ оценил санкции Запада.

Цифровые расчеты и использование технологии блокчейн могут заменить традиционные валюты в финансовых расчетах за энергетические ресурсы. Соответствущее заявление российский вице-премьер Александр Новак сделал в ходе выступления на Российской энергетической неделе (РЭН). Такое позицией чиновник поделился с участниками мероприятия, когда говорил о проблемах взаимных расчетах по торговым операциям за энергетические ресурсы, связанных с санкционным давлением.

Мое мнение в том, что мы можем двигаться в сторону цифровых расчетов и использования технологии блокчейна. Тогда никакая мировая валюта здесь не нужна, это совершенно другой подход. Александр Новак, вице-премьер РФ

Новак: потенциал добычи нефти у РФ гораздо выше уровня в 527 млн тонн в год.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя