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Новак: цена на газ в 2022 году может сохраниться на высоком уровне
Сегодня, 10:03
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Новак: цена на газ в 2022 году может сохраниться на высоком уровне

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Вице-премьер оценил энергетический кризис в Европе.

Российский вице-премьер Александр Новак считает, что цена на газ в 2022 году может сохраниться на высоком уровне. Такое мнение специалист высказал в эфире местного телеканала "Россия-24". Гость программы подчеркнул, что Москва всегда выступала ранее за долгосрочные контракты на энергетические ресурсы. Он объяснил, что необходимо понимать тот факт, что когда импорт в европейских регион составляет  около 250-300  млрд кубометров, следует понимать пути и способы поставок.

Баланс спроса и предложения таков, что цена достаточно высокая. Думаю, что и в следующем году она будет на высоких уровнях.

Александр Новак, вице-премьер РФ

Напомним, что глобальный газовый рынок газа в 2021 году столкнулся с кризисом предложения. Это произошло в условиях резкого восстановления энергетического спроса в Азии и нехватки мощностей СПГ. Повышенный спрос в азиатском регионе привел к значительному скачку цен. Он оттянул на себя ключевые поставки СПГ, что еще больше усилило газовую проблему в ЕС.

Новак заявил, что в России запасов нефти хватит минимум на 30 лет.

Фото: Международный форум РЭН

Теги: александр новак, газ, энергетика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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