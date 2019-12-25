Новак: цена на газ в 2022 году может сохраниться на высоком уровне

Вице-премьер оценил энергетический кризис в Европе.

Российский вице-премьер Александр Новак считает, что цена на газ в 2022 году может сохраниться на высоком уровне. Такое мнение специалист высказал в эфире местного телеканала "Россия-24". Гость программы подчеркнул, что Москва всегда выступала ранее за долгосрочные контракты на энергетические ресурсы. Он объяснил, что необходимо понимать тот факт, что когда импорт в европейских регион составляет около 250-300 млрд кубометров, следует понимать пути и способы поставок.

Баланс спроса и предложения таков, что цена достаточно высокая. Думаю, что и в следующем году она будет на высоких уровнях. Александр Новак, вице-премьер РФ

Напомним, что глобальный газовый рынок газа в 2021 году столкнулся с кризисом предложения. Это произошло в условиях резкого восстановления энергетического спроса в Азии и нехватки мощностей СПГ. Повышенный спрос в азиатском регионе привел к значительному скачку цен. Он оттянул на себя ключевые поставки СПГ, что еще больше усилило газовую проблему в ЕС.

Новак заявил, что в России запасов нефти хватит минимум на 30 лет.

Фото: Международный форум РЭН