Новак: Россия не будет поставлять нефть странам, которые введут потолок цен

Вице-премьер РФ оценил идею главы Минфина США по ограничению стоимости нефти для РФ.

Российский вице-премьер Александр Новак рассказал о том, что Москва ни по какой стоимости не станет поставлять нефть тем странам, которые установят потолок цен. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе интервью с журналисткой Наилей Аскер-заде для телеканала "Россия-1". Гость программы прокомментировал попытки со стороны коллективного Запада ограничивать стоимость энергоресурса. По словам Новака, такое вмешательство в рыночные отношения не заставит РФ работать с теми потребителями, не готовыми к сделкам по рыночным условиям.

Напомним, что ранее американский министр по финансам Джанет Йеллен предложила властям ограничить цену на российскую нефть на уровне около 60 долларов за каждый баррель. Президент Владимир Путин оценил такую инициативу,заметив, что Россия не будет ничего поставлять за границу, если это не отвечает ее национальным интересам.

Новак рассказал о поставках газа по "Силе Сибири" в Китай.

Фото и видео: Telegram / Наиля