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Ученые выяснили, что выплывающие уведомления на телефоне вызывают ухудшение насторения
Сегодня, 16:55
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lesjasap
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Ученые выяснили, что выплывающие уведомления на телефоне вызывают ухудшение насторения

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Мгновенные оповещения раздражают пользователей смартфонов.

Ученые из университета Ноттингема выяснили, что уведомления на смартфонах ухудшают настроение пользователей мобильных  устройств. В исследовательской выборке приняли участие полсотни человек. В течение пяти недель им регулярно присылали сообщения, которые выводились на экран.
 
Результаты показали, что более трети опрошенных чувствовали враждебность, грусть и нервозность. Самую негативную реакцию вызывают оповещения о готовности обновления систем.
 
Ученые считают, что такие сообщения отвлекают людей от основной деятельности, поэтому и вызывают отрицательные эмоции. Также замечено, что отключение функции мгновенных оповещений положительно влияет на здоровье некоторых людей. Другие же наоборот, чувствовали одиночество и тревогу. Исследователи собираются продолжить изучение данной особенности. 
Теги: исследование , системные уведомления
Категории: Мировые новости

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