Ученые выяснили, что выплывающие уведомления на телефоне вызывают ухудшение насторения

Мгновенные оповещения раздражают пользователей смартфонов.

Ученые из университета Ноттингема выяснили, что уведомления на смартфонах ухудшают настроение пользователей мобильных устройств. В исследовательской выборке приняли участие полсотни человек. В течение пяти недель им регулярно присылали сообщения, которые выводились на экран.

Результаты показали, что более трети опрошенных чувствовали враждебность, грусть и нервозность. Самую негативную реакцию вызывают оповещения о готовности обновления систем.

Ученые считают, что такие сообщения отвлекают людей от основной деятельности, поэтому и вызывают отрицательные эмоции. Также замечено, что отключение функции мгновенных оповещений положительно влияет на здоровье некоторых людей. Другие же наоборот, чувствовали одиночество и тревогу. Исследователи собираются продолжить изучение данной особенности.