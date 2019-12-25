Петербургская филармония получила партитуры, выброшенные на территории "Ленфильма"

Ноты случайно нашла жительница Северной столицы и сообщила об этом публично. С женщиной связались представители филармонии, а "Ленфильм" заявил, что все найденные партитуры обязательно сохранят.

Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича получила рукописные партитуры музыки к серии фильмов о Шерлоке Холмсе. Ноты были найдены на территории киностудии "Ленфильм" в мусоре. Об этом пишет "Ъ-СПб", ссылаясь на пресс-службу филармонии.

Музыка была написана композитором Владимиром Дашкевичем. Партитуры покоились в коробках среди выброшенных в ходе освобождения павильонов вещей. Ноты случайно нашла жительница Северной столицы и сообщила об этом публично. С женщиной связались представители филармонии, а "Ленфильм" заявил, что все найденные партитуры обязательно сохранят.

В филармонии отметили, что находка представляет безусловную историческую ценность, особенно с учётом того, что музыку в серии фильмов по большей части исполнил Симфонический оркестр Ленинградской филармонии.

Ранее мы сообщили о том, что бывший участок территории "Ленфильма" на Тамбасова застроят жильём.

Фото: Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д.Д. Шостаковича