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Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России

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Чаще всего мошенники приносят ненастоящие доверенности.

Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России. Чаще всего представители Федеральной нотариальной палаты выявляют фальшивки среди доверенностей. В крупных городах их количество составляет от 55 до 65% от общего числа подделок.

В 20% случаях клиенты приносят поддельные нотариально заверенные переводы документов. К данной категории относятся образовательные сертификаты, паспорта с искаженными данными. В 10-15% случаев россияне подделывают завещания, контракты по купле-продаже.

Проверять полученные данные на соответствие реальному положению дел можно при помощи ЕИС - единой информационной системы.

Ранее Piter.tv писал о том, что ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом.

Фото: Piter.tv
 

Теги: документы, нотариус, подделка
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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