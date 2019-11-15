Нотариусы назвали самые подделываемые документы в России. Чаще всего представители Федеральной нотариальной палаты выявляют фальшивки среди доверенностей. В крупных городах их количество составляет от 55 до 65% от общего числа подделок.
В 20% случаях клиенты приносят поддельные нотариально заверенные переводы документов. К данной категории относятся образовательные сертификаты, паспорта с искаженными данными. В 10-15% случаев россияне подделывают завещания, контракты по купле-продаже.
Проверять полученные данные на соответствие реальному положению дел можно при помощи ЕИС - единой информационной системы.
Ранее Piter.tv писал о том, что ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом.
Фото: Piter.tv
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