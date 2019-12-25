Он пожелал жителям полуострова всего наилучшего в эти тяжёлые времена.

Норвежский политик записал обращение к жителям Крыма. Это сделал Хендрик Вебер, депутат земельного парламента Норвегии, председатель движения "Народная дипломатия — Норвегия". Он записал своё видеообращение к крымчанам. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Он пожелал жителям полуострова всего наилучшего в эти тяжёлые времена.

Никто лучше народа Крыма не знает, что победить можно только сплотившись, - заявил Вебер.

Он выразил уверенность, что крымчане обязательно одолеют коронавирус. Норвежский политик подчеркнул, что для этого жители должны пережидать активную фазу инфекции, а также выполнять решения правительства.

Вебер добавил, что ограничения из-за COVID-19 введены и в Норвегии.

Ранее мы рассказывали, что в Крыму штрафовать за нарушение самоизоляции будут с 15 апреля. Система штрафов за нарушение всеобщего режима самоизоляции отложена до среды — пока с нарушителями будут вестись профилактические беседы. Аксёнов уверил, что санкции будут применять только к нарушителям — никто из крымчан, идущих в магазин или за лекарствами, не пострадает.