РАД объявил торги по объектам недвижимости в Апраксином дворе

Площадь выставленных помещений составляет от 60 до 2304 кв. м, зданий — 1 тыс. и 1,1 тыс. кв. м.

Российский аукционный дом (РАД) объявил о проведении торгов на право аренды помещений и зданий на территории Апраксина двора общей площадью более 15 тыс. кв. м. Торги будут проходить 19 и 25 августа. Они проводятся по поручению ГБУ "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества".

Площадь выставленных помещений составляет от 60 до 2304 кв. м, зданий — 1 тыс. и 1,1 тыс. кв. м. Общая начальная стоимость лотов — около 180 млн рублей. Стартовые цены — размер платы за объект за год.

Заместитель руководителя Департамента продаж РАД по Петербургу Дарья Гончарова отметила, что среди лотов есть предложения самого разного формата — от небольших встроек до лотов, занимающих половину зданий, и целых корпусов. Она подчеркнула, что это уникальное предложение для бизнеса, учитывая локацию Апраксина двора и то, что он является одним из самых знаковых объектов торговой недвижимости в центре города. Победители получат право заключить трёхлетний договор аренды, добросовестные арендаторы, согласно условиям типового договора, смогут продлить срок без торгов.

Ранее мы сообщили о том, что корпус Апраксина двора будет отреставрирован по проекту 10-летней давности.

Фото: АО "Российский аукционный дом"