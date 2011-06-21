Nordwind запустит новые рейсы из Томска в Петербург и Казань

Пассажиры смогут добраться до городов с 3 июня по средам и воскресеньям.

С 3 июля авиакомпания Nordwind планирует запустить рейсы из Томска в Казань и Петербург. Такая информация была размещена на сайте томской воздушной гавани.

Известно, что рейсы будут как прямыми (Томск-Петербург), так и трансферными - с пересадкой в столице Татарстана. Последние будут перевозить пассажиров по средам и воскресеньям.

Начиная со следующей недели в город на Неве станут доступны прямые перелёты из сибирского города.

Ранее мы сообщили о том, что в июле из Петербурга в Египет запустят чартерные рейсы.

Фото: Piter.TV