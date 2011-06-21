Nordwind запустит новые рейсы из Томска в Петербург и Казань

С 3 июля авиакомпания Nordwind планирует запустить рейсы из Томска в Казань и Петербург. Такая информация была размещена на сайте томской воздушной гавани.
Известно, что рейсы будут как прямыми (Томск-Петербург), так и трансферными - с пересадкой в столице Татарстана. Последние будут перевозить пассажиров по средам и воскресеньям.
Начиная со следующей недели в город на Неве станут доступны прямые перелёты из сибирского города.
Ранее мы сообщили о том, что в июле из Петербурга в Египет запустят чартерные рейсы.
Фото: Piter.TV
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