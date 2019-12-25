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Nordwind запустит прямые рейсы между Петербургом и Тюменью
Сегодня, 15:50
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Nordwind запустит прямые рейсы между Петербургом и Тюменью

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Вылеты из Петербурга запланированы на вторник и субботу.

В среду, 14 октября, стало известно о том, что авиакомпания Nordwind запустит прямые рейсы между Петербургом и Тюменью. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рейсы запустят с 18 ноября. Известно, что из Петербурга самолеты будут вылетать во вторник и субботу. А из Тюмени — по средам и воскресеньям.

Отмечается, что в прошлом году Nordwind перевезла 5,5 млн пассажиров.

Ранее мы сообщали о том, что на КАД у развязки с Мурманским шоссе перекроют две полосы движения.

Фото:pixabay

Теги: nordwind, авиаперелеты, тюмень
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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