Nordwind проверит пилота, увидевшего опасность в прилете Навального

Компания заявила, что пост пилота — его личное мнение.

Nordwind проверит пилота, увидевшего опасность в прилете политика Алексея Навального. Пилот на своей странице в Instagram написал о том, что у самолёта чуть не кончилось топливо, так как ему приходилось дольше лететь перед посадкой, а потом поменять место приземления — вместо Внуково борт приземлился в Шереметьево.

Nordwind заявляет, что 17 января рейсы выполнялись согласно суточному плану - и не переводились из одного аэропорта в другой. При этом, отмечает компания, автор поста в тот день не выходил на рейс. Nordwind заявили, что пост пилота — его личное мнение. Однако они извинились за данные реплики перед клиентами.

Ранее мы писали, что заседание по делу Навального о клевете на ветерана перенесли.

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