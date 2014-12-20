Nord Stream 2 AG подала документы на сертификацию "Северного потока-2"

Данная процедура может занять до четырех месяцев.

Федеральное сетевое агентство Германии получило документы на сертификацию "Северного потока-2" от компании Nord Stream 2 AG - оператора строительства газопровода. Об этом информирует агентства Montel со ссылкой на пресс-службу регулятора.

По данным СМИ, процедура сертификации может занять до четырех месяцев. Затем решение должно быть представлено в Еврокомиссию. Как сообщили ТАСС в пресс-секретарь регулятора Фите Вульф, у ЕК не будет права вето.

Напомним, компания Nord Stream 2 AG ранее проиграла суд по делу об освобождении газопровода от требований Газовой директивы Европейского союза. Данный акт предполагает, что СП-2 не может быть использован в полную силу, если оператор и поставщик голубого топлива является одним и тем же лицом. В таком случае суд требует, чтобы 50 процентов транспортных мощностей выделялись для поставок сторонними игроками.

Ранее мы сообщали, что цена газа в Европе поднялась выше 730 долларов за тысячу кубометров.

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov