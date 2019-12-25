Цена газа в Европе поднялась выше 730 долларов за тысячу кубометров

В ходе торгов в конце прошлой недели цена газа превысила 710 долларов.

Цена на газ в Европе в ходе торгов 13 сентября превысила 730 долларов за одну тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

В прошлом месяце среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло 533 доллара, в начале сентября - уже 658 долларов за тысячу "кубов". В ходе торгов в конце прошлой недели цена голубого топлива в Европе превысила 700, а затем и 710 долларов за одну тысячу кубометров.

Главным фактором роста цены специалисты считают низкий уровень запасов топлива в подземных хранилищах Европы при ограниченном его импорте из других источников.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что к 2025 году компания полностью обеспечит технически возможную газификацию в 35 регионах России. Он подчеркнул, что к 2030 году газификация будет достигнута по всей стране.

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