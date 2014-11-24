Номинальные зарплаты в Петербурге превысили 80 тыс. рублей

В январе суммарный рост зарплат достиг 9% по сравнению с прошлым годом.

За I квартал 2023 года номинальные зарплаты в Северной столице превысили 80 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Петростата.

Так, в январе суммарный рост зарплат достиг 9% по сравнению с прошлым годом. Наиболее внушительный размер оклада наблюдается у специалистов в таких отраслях, как "Добыча полезны ископаемых" (от 159 тыс. рублей) "Производство химических веществ и химических продуктов" (от 109 тыс. рублей) и "Деятельность водного транспорта" (от 138 тыс. рублей). Зарплаты в сфере информации и связи начинаются от 135 тыс.

В то же время Ленинградская область может похвастаться только одной сферой, в которой можно иметь доход от 100 тыс. рублей: как выяснилось, это водный транспорт. Средний рост зарплат в регионе к началу 2023 года при этом достиг 10%..

Ранее более половины петербуржцев признались, что готовы уволиться.

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