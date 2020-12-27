Noize MC сообщил о срыве властями концерта в Оренбурге

Концерт должен был состояться в клубе СТUDИЯ, но еще днем его перенесли в Tabu.

Концерт Noize MC в Оренбурге был сорван, по его словам, из-за давления силовиков на организаторов мероприятия. Об этом музыкант сообщил в Instagram.

Концерт должен был состояться в клубе СТUDИЯ, но еще днем его перенесли в Tabu. По словам певца, правоохранительные органы "задались целью отменить сегодняшний концерт". Noize MC оперативно приехал на другую площадку, но и туда пришли правоохранители.

Мы решили разбить концерт на две части и организовать его в разных местах. Часть билетов сегодня была приглашена в одно место, другая часть билетов — в другое. В первом месте я успел отыграть акустический сет, а пока ехал в другое место, сообщили, что его уже накрыли силовики. Noize MC

В конце прошлого года Noize MC представил клип на песню по мотивам League of Legends.

Видео: Instagam / noizemc