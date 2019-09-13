За первые девять часов клип набрал почти 200 тысяч просмотров.

В четверг, 1 октября, стало известно о том, что Noize MC представил клип на песню по мотивам League of Legends. Ролик опубликован на YouTube-канале исполнителя.

Клип снят по мотивам популярной видеоигры "League of Legends". По сюжету музыкант работает над новым проектом, который потом станет "легендой". После Noize MC появляется в образе монаха Ли Сина, который является персонажем игры.

Режиссером ролика выступил италий Капитонов.

Ранее мы сообщали о том, что группа "ДДТ" сняла клип на этажах долгостроя в Мурино.

Видео:Noize MC/YT