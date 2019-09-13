В четверг, 1 октября, стало известно о том, что Noize MC представил клип на песню по мотивам League of Legends. Ролик опубликован на YouTube-канале исполнителя.
Клип снят по мотивам популярной видеоигры "League of Legends". По сюжету музыкант работает над новым проектом, который потом станет "легендой". После Noize MC появляется в образе монаха Ли Сина, который является персонажем игры.
Режиссером ролика выступил италий Капитонов.
Ранее мы сообщали о том, что группа "ДДТ" сняла клип на этажах долгостроя в Мурино.
Видео:Noize MC/YT
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