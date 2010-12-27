Ночью во Всеволожском районе загорелась квартира

Восемь пожарных и две единицы техники справились с пожаром в помещении за 43 минуты.

Ночью пожарные отправились тушить квартиру во Всеволожском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

О происшествии стало известно 21 ноября. В дежурную часть поступило сообщение о пожаре в поселке Янино. Горела квартира на улице Новая. Дежурная бригада 101 и 149 пожарно-спасательных частей выехала на место возгорания.

К 04:53 пламя было потушено. Сейчас отдел надзорной деятельности и профилактической работы проводит дознание по пожару. Информация о пострадавших не поступала.

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