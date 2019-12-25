Ночью в центре Петербурга заметили охотников за корюшкой

Десятки рыболовов вышли на берег Невы в надежде крупного улова.

В ночь на 16 апреля десятки рыболовов приехали на берег Невы с надеждой поймать корюшку. В сети появились фотографии с места событий.

На снимках можно увидеть мужчин, выстроившихся вдоль набережной в центре Петербурга. Рыболовы вышли на охоту за корюшкой около 1:20 ночи. На одной из фотографий видно, как рыбак закидывает в воду сети.

Один из пользователей интернета отметил, что дистанцию в 1,5 метра рыболовы соблюдают. Другой пошутил, что "там дистанция 0,5 или 1,0 литр нужна" и пожелал всем хорошего улова.

Ранее мы писали, что фура свернула с пути и упала в воду на Выборгской набережной.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб