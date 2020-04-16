В центре Петербурга водитель фуры съехал в Неву и погиб

Прицеп отнесло вниз по течению на 50-70 метров.

Утром 16 апреля в Выборгском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. Около 6 часов утра фура Scania с полуприцепом свернула с дороги, пробила ограждение и упала в Большую Невку. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом происшествия.

Инцидент произошел возле дома №37 на Выборгской набережной. На ролике можно увидеть, как тягач сносит рекламный щит, падает и уходит под воду. Прицеп отнесло вниз по течению на 50-70 метров. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тягач с водителем в кабине в 15 метрах от берега на глубине 6 метров.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти, водителя не удалось спасти. Около 06:50 его тело извлекли из кабины и подняли на берег. В настоящий момент начаты работы по подъему полуприцепа краном, устанавливаются поддоны под тягач. Личность погибшего и обстоятельства происшествия выясняются.

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Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Видео: Piter.TV