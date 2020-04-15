Мужчина скончался после жесткого ДТП в Пушкине

Авария произошла вне зоны пешеходного перехода.

Авто врезалось в пешехода и прокатило его на багажнике несколько метров. Авария оказалась смертельной. Видео с момента происшествия попало в распоряжение Piter.TV.

По информации пресс-службы УГИБДД по Петербургу и области, инцидент произошел 15 апреля около 19:00 на улице Генерала Хазова, 8 в Пушкине. Водитель "Фольксвагена" сбил вне зоны пешеходного перехода мужчину 1955-го года рождения. Пенсионер скончался на месте ДТП.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Piter.TV опубликовал видео, на котором авто врезалось в трамвайную остановку.

Видео: Piter.TV