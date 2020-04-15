Видео: в Московском районе иномарка врезалась в трамвайную остановку

Есть пострадавший.

Вечером 15 апреля автомобиль сбил мужчину на остановке в Московском районе. Момент ДТП попал на видеокамеры.

По информации пресс-службы УГИБДД по Петербургу и области, на пересечении Московского проспекта и Благодатной улицы "Мицубиси" задел "Хендэ", после чего корейская иномарка выехала на трамвайную остановку и наехала на пешехода.

Мужчина 1977-го года рождения был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Тихвине засняли жителей, не соблюдающих "противокоронавирусные" меры.

Видео: Piter.TV