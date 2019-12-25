Ночью в Выборгском районе загорелся дачный дом

Пожарные справились с огнем за полчаса.

В ночь на понедельник, 29 июня, в СНТ Большой Лог Выборгского района загорелся дачный дом. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.



Огонь заполыхал в 3:06 и охватил 25 квадратных метров. На место происшествия выехали 8 человек личного состава. Они потушили очаг возгорания практически за полчаса.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.



Обстоятельства и причины произошедшего устанавливает районный отдел надзорной деятельности и профилактической работы.



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Фото: Piter.TV