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Ночью в Выборгском районе загорелся дачный дом
Сегодня, 12:06
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Ночью в Выборгском районе загорелся дачный дом

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Пожарные справились с огнем за полчаса.

В ночь на понедельник, 29 июня, в СНТ Большой Лог Выборгского района загорелся дачный дом. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.

Огонь заполыхал в 3:06 и охватил 25 квадратных метров. На место происшествия выехали 8 человек личного состава. Они потушили очаг возгорания практически за полчаса.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.


Обстоятельства и причины произошедшего устанавливает  районный отдел надзорной деятельности и профилактической работы.

Ранее мы рассказали о том, что BMW снес припаркованный Nissan и остановку в Выборге.

Фото: Piter.TV

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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