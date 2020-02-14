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Ночью в Выборге подожгли "Форд" судебного пристава
Сегодня, 12:40
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himif

Ночью в Выборге подожгли "Форд" судебного пристава

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В машине выгорел моторный отсек.

Ночью 12 февраля в полицию позвонила жительница Выборга и рассказала о том, что на Морской набережной горит автомобиль. Об этом рассказал 78.ru.

За полчаса до полуночи на к дому №38 прибыли пожарные и  и правоохранители. Как выяснилось, "Форд", разгоревшийся в двенадцатом часу, принадлежит 28-летней судебному приставу, работающей в Ленобласти. Пожар "съел" в машине моторный отсек. Полицейские начали разбираться в причине возгорания иномарки: ситуацию осложняет отсутствие камер видеонаблюдения на месте парковки.

Ранее стали известны подробности ДТП с "Чижиком" на Наставников.

Фото: pixabay

Теги: поджог, сгорела машина, судебные приставы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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