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Стали известны подробности ДТП с "Чижиком" на Наставников
Сегодня, 21:15
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nadezhda_sib

Стали известны подробности ДТП с "Чижиком" на Наставников

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Пострадавшей оказалась девушка, ее доставили в больницу.

Петербурженку госпитализировали после ДТП с трамваем в Красногвардейском районе. Подробности инцидента, который произошел вечером 13 февраля, рассказала пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительным данным, "Чижик" сбил пешехода в 18:58 по адресу проспект Наставников, 28, корпус 1. После этого девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На некоторое время движение трамваем было приостановлено

Также вечером в Красногвардейском районе женщина попала под машину два раза подряд.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги: чижик
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей, ДТП,

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