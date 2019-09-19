Стали известны подробности ДТП с "Чижиком" на Наставников

Пострадавшей оказалась девушка, ее доставили в больницу.

Петербурженку госпитализировали после ДТП с трамваем в Красногвардейском районе. Подробности инцидента, который произошел вечером 13 февраля, рассказала пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительным данным, "Чижик" сбил пешехода в 18:58 по адресу проспект Наставников, 28, корпус 1. После этого девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На некоторое время движение трамваем было приостановлено.

Также вечером в Красногвардейском районе женщина попала под машину два раза подряд.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"