"Чижик" сбил человека на проспекте Наставников

Трамваи "Чижик" встали в пробку на проспекте Наставников из-за ДТП. По словам очевидцев, один из трамваев сбил человека. Об этом петербуржцы сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Судя по кадрам с места происшествия, инцидент произошел в районе пешеходного перехода. Информации о состоянии пострадавшего не поступало.
На место прибыли правоохранители и медицинские службы.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что троллейбус и автобус попали в ДТП в Василеостровском районе.
Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
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