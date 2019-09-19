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"Чижик" сбил человека на проспекте Наставников

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Пользователи отметили, что в этом месте ДТП происходят уже не в первый раз.

Трамваи "Чижик" встали в пробку на проспекте Наставников из-за ДТП. По словам очевидцев, один из трамваев сбил человека. Об этом петербуржцы сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Судя по кадрам с места происшествия, инцидент произошел в районе пешеходного перехода. Информации о состоянии пострадавшего не поступало.

На место прибыли правоохранители и медицинские службы. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что троллейбус и автобус попали в ДТП в Василеостровском районе. 

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: чижик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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