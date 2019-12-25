Женщина дважды попала под автомобили на шоссе Революции

В результате аварий петербурженка скончалась.

ДТП в Красногвардейском районе, которое произошло вечером 13 февраля, стало смертельным. Женщина дважды попала под колеса автомобиля, причем под разные. Об этом Piter.TV сообщил пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Инцидент произошел в 19:40 на шоссе Революции. Петербурженку лет 35 сбил водитель 1959-го года рождения вне зоны перехода. По информации правоохранителей, мужчина был трезв. После этого ее еще раз сбила другая иномарка.

В результате происшествия пострадавшая скончалась.

В пресс-службе уточнили, что на участке искусственное освещение.

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