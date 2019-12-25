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Женщина дважды попала под автомобили на шоссе Революции
Сегодня, 20:40
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nadezhda_sib

Женщина дважды попала под автомобили на шоссе Революции

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В результате аварий петербурженка скончалась.

ДТП в Красногвардейском районе, которое произошло вечером 13 февраля, стало смертельным. Женщина дважды попала под колеса автомобиля, причем под разные. Об этом Piter.TV сообщил пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Инцидент произошел в 19:40 на шоссе Революции. Петербурженку лет 35 сбил водитель 1959-го года рождения вне зоны перехода. По информации правоохранителей, мужчина был трезв. После этого ее еще раз сбила другая иномарка. 

В результате происшествия пострадавшая скончалась. 

В пресс-службе уточнили, что на участке искусственное освещение. 

Фото: pixabay.com 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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