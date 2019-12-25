Ночью в Выборге подожгли белую BMW

Автовладелец в это время был в командировке.

Во вторник, 14 апреля, в Выборге произошел умышленный поджог машины BMW. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

О ночном пожаре на проспекте Победы сообщили соседи временной владелицы иномарки. Машина была передана женщине по доверенности от супруга, пока тот находился в командировке.

В результате возгорания был полностью уничтожен моторный отсек. Известно, что незадолго до происшествия у BMW видели двух мужчин, полностью одетых в черное. Их попытались догнать охранники, однако, злоумышленники успели скрыться с места преступления.

Сейчас полиция проводит розыск виновных, обстоятельств произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщали о том, что жителей Выборгского района предупредили об участившихся случаях мошенничества.

Фото: Pixabay