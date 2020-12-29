Ночью в Сестрорецке горела квартира

С ним справились через 40 минут с момента вызова спасателей.

Спасатели выехали тушить горящую квартиру в Сестрорецке в пятом часу утра 8-го января. На данный момент сведения о пострадавших уточняются, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Пожар произошел в доме №5 по улице Инструментальщиков. Огонь ликвидировали спустя 40 минут. Пламя охватило 2 кв. метров, общая площадь комнаты составляет 15 кв. метров.

К ликвидации пожара привлекли 11 сотрудников МЧС и 3 единицы техники.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что во время пожара на Генерала Симоняка пострадал 40-летний мужчина.

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по СПб