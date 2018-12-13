Ночью в Петродворцовом районе горела квартира

Пожар произошел среди ночи в двухкомнатной квартире в пятиэтажном доме по улице Гоголя.

Сегодня ночью спасатели МЧС ликвидировали пожар по улице Гоголя в Петродворцовом районе.

МЧС РФ по Санкт-Петербургу сообщает, что сигнал о возгорании поступил в 3 часа 43 минуты по адресу: Петродворцовый район, улица Гоголя (Стрельна), дом 6. На место выехали 3 единицы спецтехники и 11 человек личного состава. В 5 часов 5 минут пожар был ликвидирован.

Как выяснилось, пожар был в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома. В комнате площадью 6 квадратных метров сгорела обстановка.

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