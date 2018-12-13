На Приморском шоссе BMW на скорости вылетела в кювет

Очевидцы сообщают, что скорость машины была около 200 километров в час.

Накануне вечером, 29 мая, на Приморском шоссе иномарка на большой скорости улетела в кювет и врезалась в дерево.

ДТП произошло у дома №142 на Лахтинском проспекте. Автомобиль "БМВ" столкнулся с "Мерседесом", а после удара улетел в кювет, где перевернулся и врезался в дерево. Очевидцы ДТП сообщают, что "БМВ" летел на скорости около 200 километров в час.

Девушка пассажирка в больнице в тяжелом состоянии. Водитель, молодой человек, получил травмы средней степени тяжести.

Фото: ВК, ДТП и ЧП Санкт-Петербурга