Ночью в Петербурге сотрудники ДПС пытались догнать пьяного водителя

Мужчина мчался по городу со скоростью до 150-200 км/ч.

В ночь на субботу, 7 марта, в Красногвардейском районе Петербурга полицейские пыталсь догнать нетрезвого водителя. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Около двух часов ночи сотрудники ДПС погнались за нарушителем на трех служебных машинах. Мужчину удалось задержать лишь в 2:40 на Среднеохтинском проспекте.

Согласно информации очевидцев, машина "гнала" по городу со скоростью 150-200 км/ч. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали, что по Офицерскому переулку ДПС гонялись за нарушителями.

Фото: vk.com/spb_today