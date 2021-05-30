  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ночью в Петербурге похолодает до -12 градусов
Сегодня, 21:00
119
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Ночью в Петербурге похолодает до -12 градусов

0 0

Днем температура воздуха составит 0..-2 градусов. 

В Петербурге в субботу ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по городу со ссылкой на синоптиков.

Столбики термометров ночью опустятся до -7..-9 градусов, местами ожидается до -12 градусов. Днем температура воздуха составит 0..-2 градусов. 

Ночью скорость ветра составит 2-7 метров в секунду, а вечером 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление ночью повысится, а днем – слабо понизится. 

Ранее Петербург оказался в тылу уходящего циклона 4 марта. В городе пройдет небольшой снег, возможна гололедица.

Фото: Piter.tv
 

Теги: погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии