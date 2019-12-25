Петербург оказался в тылу уходящего циклона 4 марта

В городе пройдет небольшой снег, возможна гололедица.

В пятницу, 4 марта, уходящий на восток циклон еще сохранит свое влияние на синоптическую ситуацию в Петербурге. Сегодня в городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, столбики термометров в городе покажут -1…+1 градус, в Ленобласти -3…+2. Ветер подует с севера со скоростью 4-9 м/с. Возможна гололедица. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу, 5 марта, в Петербурге будет без осадков и резко похолодает.

Ранее петербуржцам рассказали о погоде в городе 8 марта.

Фото: Instagram / evgeniiaalyeva