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Видео: ночью в Петербурге молния ударила в телебашню

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Телебашня продолжила работать.

Во время ночной грозы ночью 18-го мая молния сверкнула рядом с петербургской телебашней. Возможно, она даже попала в вышку, но телебашня не погасла. Утром видео было опубликовано в группе "Неизданное | Санкт-Петербург" в "ВКонтакте".

На кадрах кажется, что молния попала в центр конструкции на Аптекарском острове. 

Напомним, ночью в Северной столице прошли ливни и гроза. Пользователи социальных сетей поделились фотографиями. Piter.TV опубликовал самыми эффектными из них. Сегодня, во вторник, также возможны грозы и кратковременные дожди. 

Видео: ВКонтакте / Неизданное | Санкт-Петербург

Теги: гроза, молния, телебашня
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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