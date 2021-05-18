Видео: ночью в Петербурге молния ударила в телебашню

Телебашня продолжила работать.

Во время ночной грозы ночью 18-го мая молния сверкнула рядом с петербургской телебашней. Возможно, она даже попала в вышку, но телебашня не погасла. Утром видео было опубликовано в группе "Неизданное | Санкт-Петербург" в "ВКонтакте".

На кадрах кажется, что молния попала в центр конструкции на Аптекарском острове.

Напомним, ночью в Северной столице прошли ливни и гроза. Пользователи социальных сетей поделились фотографиями. Piter.TV опубликовал самыми эффектными из них. Сегодня, во вторник, также возможны грозы и кратковременные дожди.

Видео: ВКонтакте / Неизданное | Санкт-Петербург