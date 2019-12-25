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В Металлострое тушили 4-комнатную коммунальную квартиру
Сегодня, 8:55
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Металлострое тушили 4-комнатную коммунальную квартиру

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В комнате площадью 15 квадратных метров воспламенились постельные принадлежности.

В ночь на 27 октября в Колпинском районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Информация о возгорании поступила около 23 часов. В 4-комнатной коммунальной квартире на Школьной улице в Металлострое горели постельные принадлежности. Огонь охватил два квадратных метра в комнате площадью 15 "квадратов".

С огнем боролись 12 человек личного состава МЧС. К полуночи спасатели ликвидировали возгорание. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее в Колпино загорелась строительная бытовка.

Фото: Piter.TV

Теги: мчс, пожар в коммуналке
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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