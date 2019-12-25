Рано утром в Колпино загорелась строительная бытовка

Рано утром 26 октября в Колпинском районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Информация о возгорании поступила около 06:50. У дома №55 на Павловской улице в Колпино загорелась двухъярусная строительная бытовка. Огонь охватил площадь 18 квадратных метров.
Возгорание было ликвидировано в 07:08. Пожар тушили 10 человек личного состава МЧС. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее спасатели потушили полыхающий офис в бизнес-центре на Итальянской улице.
Фото: Piter.TV
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